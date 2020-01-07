بالفيديو.. محرز يتحدى المغرب :”متى تلعبون أمامنا؟”

تحدى الدولي الجزائري رياض محرز، نظيره المغربي رومان سايس، مؤكدا له بأن أسود الأطلس يريدون تفادي مُلاقاة مُحاربي الصحراء حاليا.

وظهر قائد الخضر، في فيديو قصير، مع لاعب ويلفرهامتون، وهذا خلال مُشاركته في قناة “rmc sport”.

وقال صاحب القدم اليُسرى السحرية ضاحكا :”أهلا أخي، كيف الحال، متى ستلعبون أمامنا”.

ليُواصل ساخرا :”يُقال بأنكم تسعون لتفادينا كثيرا مؤخرا”.