بالفيديو.. محرز يتحدى ستيرلينغ في تدريبات السيتي

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو من الحصة التدريبية التي جرت اليوم السبت.

ويُظهر الفيديو تحدي لاعب الخضر لزميله نجم المنتخب الإنجليزي في الكرات العالية تحت أنظار مُساعد مدرب الفريق “بيب غوارديولا”.

Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you! 🤣 #mancity pic.twitter.com/wHCHhCgZf5

