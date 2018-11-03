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بالفيديو.. محرز يتحدى ستيرلينغ في تدريبات السيتي

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يتحدى ستيرلينغ في تدريبات السيتي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يصنع النجم الدولي الجزائري رياض محرز أجواء رائعة في تدريبات فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي رفقة زميله “رحيم ستيرلينغ”.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو من الحصة التدريبية التي جرت اليوم السبت.

ويُظهر الفيديو تحدي لاعب الخضر لزميله نجم المنتخب الإنجليزي في الكرات العالية تحت أنظار مُساعد مدرب الفريق “بيب غوارديولا”.


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