بالفيديو.. “محرز” يتحدى “ستيرلينغ” في “تنس الطاولة” !

الرياضة
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بالفيديو.. “محرز” يتحدى “ستيرلينغ” في “تنس الطاولة” !
بقلم أمير بهلول

نشر الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” فيديو لكل من “رياض محرز” و”رحيم ستيرلينغ” وهما يتنافسان في رياضة جديدة.

أين واجه “محرز” زميله “ستيرلينغ” في مباراة لـ “تنس الطاولة” قبل مواجهة أرسنال اليوم الأحد في ملعب “الإمارات”.

وأبدى النجم الجزائري مهاراة كبيرة في هذه الرياضة التي تعتبر من أصعب الرياضات.

وغرّد حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “بارع أنت يا محارب الصحراء حتى في تنس الطاولة”.


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