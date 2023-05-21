بالفيديو.. محرز يتسلّم درع البطولة رفقة لاعبي السيتي وسط فرحة جنونية
بقلم عزيز طالبي
احتفل الدولي الجزائري رياض محرز بطريقة هستيرية رفقة لاعبي مانشستر سيتي بتواجد بناته الثلاثة بملعب “الإمارات” بعد ترسيم التتويج.
و تسلّم رياض محرز الكأس الإنجليزية وسط فرحة كبيرة رفقة عائلته، وهو الذي شارك أساسيا في مباراة تشيلسي التي انتهت بالفوز بهدف نظيف.
و قدّم رياض محرز مباراة جيّدة قبل استبداله من طرف المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73 من عمر المباراة بـ “الدبابة” هالاند.
فرحة لاعبي مانشستر سيتي بتتويجهم أبطالاً للدوري الإنكليزي
😻🎉🏆#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/r1dZE00MWU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti
رابط دائم : https://nhar.tv/zhr3z