بالفيديو.. محرز يتسلّم درع البطولة رفقة لاعبي السيتي وسط فرحة جنونية

احتفل الدولي الجزائري رياض محرز بطريقة هستيرية رفقة لاعبي مانشستر سيتي بتواجد بناته الثلاثة بملعب “الإمارات” بعد ترسيم التتويج.

و تسلّم رياض محرز الكأس الإنجليزية وسط فرحة كبيرة رفقة عائلته، وهو الذي شارك أساسيا في مباراة تشيلسي التي انتهت بالفوز بهدف نظيف.

و قدّم رياض محرز مباراة جيّدة قبل استبداله من طرف المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73 من عمر المباراة بـ “الدبابة” هالاند.

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