بالفيديو.. محرز يتشاجر لفظيا مع غوارديولا بعد تغييره !!

عبر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن غضبه الشديد بعد تغييره من طرف مدربه الإسباني “بيب غوارديولا” سهرة اليوم الأربعاء.

محرز كان أول المغادرين لأرضية الميدان من جانب فريقه مانشستر سيتي, وذلك بعد تغييره بالبرازيلي غابريال خيسوس في الدقيقة ال67.

قائد الخضر تشاجر لفظيا مع التقني الكاتلوني كما طالب بتفسيرات من مدربه خاصة وأنه قدم ماعليه طيلة الدقائق التي لعبها.

السيتي فاز بملعب الإتحاد بهدف يتيم دون رد على حساب برايتون في لقاء متأخر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الوحيد للسيتي سجله فيل فودين في الدقيقة ال44 بينما ضيع ستيرلينغ ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.