بالفيديو.. محرز يتعثّر رفقة مانشستر سيتي أمام الغريم توتنهام

فشل الدولي الجزائري رياض محرز في قيادة مانشستر سيتي للفوز أمام توتنهام في قمة الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي.

وشارك رياض محرز أساسيا في المباراة إلى غاية الدقيقة 58، من عمر الشوط الثاني قبل استبداله من المدرب بيب غوارديولا بزميله كيفن دي بروين.

وقدّم محرز ما عليه طيلة الدقيقة التي لعبها رغم شحّ الفرص التي كان تأتي من جانبه على الرواق الأيمن.

وكاد رياض أن يسجّل هدفا عالميا في الدقيقة 45 لولا نيابة القائم عن الحارس هوغو لوريس.

كما انتهى اللقاء بنتبجة هدف مقابل صفر من إمضاء المتألق و المخضرم هاري كين.

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