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الرياضة

بالفيديو.. محرز يتعرض لاعتداء عنيف من ساديو ماني

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يتعرض لاعتداء عنيف من ساديو ماني
محرز
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تعرض الدولي الجزائري رياض محرز إلى اعتداء عنيف من النجم السنغالي ساديو ماني، خلال المباراة الجارية بين الأهلي والنصر في قمة الدوري السعودي.
وعرفت لقطة تعدي ساديو ماني على الدولي الجزائري رياض محرز، في الدقائق الأولى من المباراة، سخطاً كبيراً من قبل أنصار الأهلي، وكذا اللاعبين الذي توجهوا للاعب ماني، ووبخوه على تدخله العنيف.
وكاد ماني أن يلحق بمحرز إصابة خطيرة، بعد تدخله بكلتا قدميه (عملية المقص).

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