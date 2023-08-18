بالفيديو.. محرز يتغنى بأنصار ناديه الأهلي السعودي

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، انبهاره، بالأجواء الكبيرة التي صنعها أنصار ناديه الأهلي السعودي، في مباراتهم الأخيرة أمام فريق الخليج.

وعقب هذه المباراة التي انتهت بفوز محرز، ورفقائه، على مضيفهم نادي الخليج بثلاثية مقابل هدف، نشر محرز مقطع فيديو عبر حسابه على “تيوتر”.

وأبرز محرز من خلال هذا الفيديو، الأجواء الخرافية، والحماسية، التي صنعها أنصار ناديه، في هذه المباراة، والتي علق عليها بعبارة “الشغف”.

يذكر ان رياض محرز، ساهم بهدف في فوز فريقه أمس الخميس، على مضيفهم فريق الخليج، وهو اول هدف لمحرز في الدوري السعودي.