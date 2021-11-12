بالفيديو.. محرز يتفنن في ترويض الكرة في مواجهة جيبوتي

نثر الدولي الجزائري رياض محرز، سحره في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الجيبوتي، لحساب تصفيات مونديال قطر 2022.

ودخل محرز بديلا في هذه المباراة، مع انطلاق شوطها الثاني، كبديل لزميله اسماعيل بن ناصر، أين كانت النتيجة لصالح الخضر (3-0).

ومباشرة بعد دخوله، أبهر قائد الخضر، متابعيه بلقطة فنية، من خلال ترويضه للكرة بالظهر، على طريقة الكبار.

يذكر أن المباراة التي تجمع المنتخب الوطني، بنظيره من جيبوتي، تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر 2022