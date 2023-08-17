بالفيديو.. محرز يتلقى استقبالا حارا في مدينة الدمام السعودية

استقبل الدولي الجزائري رياض محرز بطريقة جميلة بملعب “الأمير محمد بن فهد” بمدينة الدمام من قبل جماهير الأهلي السعودي.

وحظي رياض محرز باستقبال محفّز قبل دقائق من المواجهة المرتقبة بين فريقه الأهلي أمام المستضيف الخليج في دوري روشن السعودي.

واستغل محرز معاينة أرضية ميدان ملعب “الأمير محمد بن فهد” قبل المواجهة رفقة زميله ماكسيمان “المهاجم السابق لنيوكاستل”، وقبل دخوله إلى أرضية الميدان نال رياض عدد من الأهازيج التي خصته به جماهير فريقه، الامر الذي يؤكد انه النجم الأول في الفريق.

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