بالفيديو.. محرز يتنقل مع “السيتي” للمشاركة في كأس الأبطال الدولية

تنقل الدولي الجزائري، رياض محرز، مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، لمباشرة الإستعدادات الصيفية تحسبا للموسم المقبل.

وظهر النجم الجزائري، في المطار متجها إلى مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية ليشارك في كأس الأبطال الدولية مع السيتي.

وسيواجه في هاته المنافسة كل من بوروسيا دورتموند يوم 21 جويلية، وليفربول وبايرن ميونخ في 26 و29 جويلية على التوالي.

يذكر أن خريج مدرسة لوهافر بات أغلى صفقة إفريقية وعربية في التاريخ بعد إلتحاقه بصفوف “السيتيزنس” خلال هذا الميركاتو.