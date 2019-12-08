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بالفيديو .. محرز يثور ضد العنصرية بملعب الإتحاد !

الرياضة
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بالفيديو .. محرز يثور ضد العنصرية بملعب الإتحاد !
بقلم يونس رزيق

دافع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على اللاعب البرازيلي لفريق مانشستر يونايتد “فريد” والذي تعرض للشرق بملعب الإتحاد يوم أمس السبت.

وتعرض اللاعب البرازيلي “فريد” للرشق أثناء إستعداده لتنفيد ركلة ركنية، بالإضافة إلى عبارات عنصرية من طرف أنصار مانشستر سيتي.

وتوجه اللاعب الجزائري رياض محرز لأنصار السيتي من أجل تهدئتهم، والعدول على التصرفات العنصرية في حق اللاعب البرازيلي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738379

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