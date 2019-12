بالفيديو .. محرز يثور ضد العنصرية بملعب الإتحاد !

وتعرض اللاعب البرازيلي “فريد” للرشق أثناء إستعداده لتنفيد ركلة ركنية، بالإضافة إلى عبارات عنصرية من طرف أنصار مانشستر سيتي.

وتوجه اللاعب الجزائري رياض محرز لأنصار السيتي من أجل تهدئتهم، والعدول على التصرفات العنصرية في حق اللاعب البرازيلي.

Oh look at that Mr Say No to Racism is just stood there, watching racism… Asshole pic.twitter.com/U3l23sGFJt

— Sif 🌼🎄 (@_Sophayyyy) December 8, 2019