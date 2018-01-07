بالفيديو.. محرز يثير جنون فتاة بريطانية

أبدت فتاة بريطانية إعجابها الكبير بالدولي الجزائري رياض محرز، وعبرت عن اندهاشها لما يقوم به في البريميرليغ مع ناديه ليستر.

ونشرت الشابة البريطانية، فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تشاهد لقطات لمحرز أبدت من خلاله اندهاشها لما يقوم به.

وقالت في تعليقها على أداء رياض محرز، بأن هذا الأخير بإمكانه فعل ما يشاء ولا أحد يستطيع ايقافه فوق الميدان.

وتظمن الفيديو الذي بثته “مجنونة محرز”، مجموعة لأفضل الأهداف، التمريرات الحاسمة والمراوغات التي أبدع فيها الدولي الجزائري مع ليستر سيتي.