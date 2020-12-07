بالفيديو.. محرز يجتمع مع ريتا مجددا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يجتمع مع ريتا مجددا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته
بقلم النهار أونلاين

إجتمع سهرة اليوم الاثنين اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بزوجته السابقة الهندية ريتا جوهال لحضور عيد ميلاد ابنته آيلا

ونشرت عارضة الازياء الهندية مقطع فيديو لحفل عيد الميلاد، والذي ظهر فيه اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

للتذكير فان رياض محرز كان قد انفصل عن زوجته ريتا، ودخل في علاقة غرامية جديدة مع عارضة الازياء الانجليزية تايلور وارد.


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