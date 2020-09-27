بالفيديو.. محرز يحتفل بمباراته الـ200 في البريمرليغ بهدف عالمي

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يحتفل بمباراته الـ200 في البريمرليغ بهدف عالمي
بقلم كريم تيغرمت

بصم الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، على هدف عالمي كأجمل احتفال له ببلوغه المباراة رقم 200 له في البريمرليغ

ودخل رياض محرز أساسيا ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، في مواجهة الضيف ليستر سيتي، ضمن الجولة الثالثة من البريمرليغ.

وبدون مقدمات، استغل قائد الخضر، أول فرصة في المباراة ليفتتح باب التسجيل، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، مانحا التقدم للسيتي.

ويعد هدف رياض محرز، في مرمى ليتسر سيتي، هو الأول له في هذا الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.


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