بالفيديو.. محرز يحسم القمة السعودية أمام مواطنه بن دبكة

قاد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، فريقه الأهلي للفوز أمام نادي الفتح بثنائية نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي،

وبصم رياض محرز على لمسته السحرية كعادته، إذ كان وراء ركلة جزاء في الشوط الأول. بعد مراوغة رائعة للاعب الخصم وترويض رائع كذلك.

وتجنّب محرز تسديد ركلة الجزاء، ومنحها لزميله في الفريق، إيفان توني، صاحب الثنائية في المباراة.

وحسم محرز ورفاقه القمة السعودية أمام مواطنه سفيان بن دبكة، الذي فشل في إنقاذ فريقه الفتح من شبح الإصابة.

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