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بالفيديو.. “محرز” يحصل على ركلة جزاء بطريقة رائعة وخيسوس يُضيعها

الرياضة
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بالفيديو.. “محرز” يحصل على ركلة جزاء بطريقة رائعة وخيسوس يُضيعها صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

واصل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عروضه المُبهرة مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

السيتيزن يواجه في هاته الأثناء المُضيف شيفيلد يونايتد لحساب الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز.

اللقاء شهد تألق قائد الخضر في بداياته بعد ان تحصل على ركلة جزاء بطريقة رائعة في الدقيقة 36.

الركلة نفذها غابريال خيسوس وضيعها بطريقة غريبة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=760433

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