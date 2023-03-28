بالفيديو.. محرز يحضر عصيره المفضل بهذه الوصفة

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، فيديو للاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، وهو يحضر مشروبه المفضل.

وظهر نجم الخضر محرز، في فيديو نشره حساب السيتي عبر تويتر، اليوم الإثنين، يحضر مشروبه المفضل.

والذي هو عبارة عن عصير مكون من خليط بين الفراولة والتوت، بالإضافة للعسل وبذور الشيا وماء جوز الهند والتفاح والجراناديلا.

وختم نجم الخضر محرز، ممازحا متابعيه أن رغم تفضيله تناول الشوكلاطة والحلويات يحرص على تناول الوجبات الصحية.