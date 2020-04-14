بالفيديو.. محرز يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز!

حطّم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من تسجيل وصناعة الأهداف في أقل فترة زمنية من المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لرياض محرز، أبرزت فيه كل الإحصائيات المتعلقة بأرقامه منذ إلتحاقه بفريق السيتي سنة 2018.

ويعتبر اللعب الجزائري أكثر من ساهم في تسجيل وصناعة الأهداف بتسجيله 21 هدفا، وصناعة 26 هدفا لزملائه في 81 مباراة لعبها مع فريق السيتي.