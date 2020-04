بالفيديو.. محرز يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز!

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لرياض محرز، أبرزت فيه كل الإحصائيات المتعلقة بأرقامه منذ إلتحاقه بفريق السيتي سنة 2018.

ويعتبر اللعب الجزائري أكثر من ساهم في تسجيل وصناعة الأهداف بتسجيله 21 هدفا، وصناعة 26 هدفا لزملائه في 81 مباراة لعبها مع فريق السيتي.

.@Mahrez22's City stats…

— Manchester City (@ManCity) April 14, 2020