بالفيديو..محرز يحظى بإستقبال الأبطال بمسقط رأسه”سارسال” الفرنسية

نظمت بلدية سارسال بالعاصمة الفرنسية باريس حفل تكريمي عشية اليوم الجمعة لإستقبال النجم الجزائري رياض محرز عقب تتويجه بلقب كاس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري.

وحظي رياض محرز بإستقبال أسطوري في مسقط رأسه بالعاصمة الفرنسية باريس بعد تألقه البارز في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتوج رياض محرز بـ 5 ألقاب هذا الموسم بعدما حصد رباعية مع فريق مانشستر سيتي بالإضافة إلى لقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري.

وينافس رياض محرز على لقب الكرة الذهبية الإفريقية مع اللاعب السنغالي ساديو ماني الذي وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا وتوج بلقب رابطة أبطال وروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي.