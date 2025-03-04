بالفيديو.. محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا للنخبة
وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى المساهمة التهديفية رقم 13، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحتل المرتبة الأولى في هذه المنافسة.
وتألق رياض محرز بشكل لافت في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام مستضيفه الريان القطري، اليوم الثلاثاء، بملعب بن علي المونديالي. في قمة ذهاب ثمن نهائي منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسجل محرز هدفا جميلا جدا من ركلة حرة مباشرة، قاد به فريقه للفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد، وينال لقب أفضل لاعب في المباراة.
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جنوووووووووووووون! الأهلي يضرب بهدف ثاني 😰
الأهلي لا يرحم ويسجل هدف ثاني من رياض محرز
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— عمرو (@bt3) March 4, 2025
هدف فيه جمال كورة بشكل فاتن
مهارة رياض محرز
تحركات جالينو و الصناعة
واخيراً الإنهاء من افضل لاعب سعودي فراس البريكان 💚
متعه متعه اهلينا الف مبروك يا ملوك 💚
#الاهلي_الريان pic.twitter.com/QKFWJLmrGh
— حسامٌ || مصممُ ⚖️ (@x_hussa) March 4, 2025