بالفيديو.. محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا للنخبة

وصل الدولي الجزائري رياض محرز إلى المساهمة التهديفية رقم 13، في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحتل المرتبة الأولى في هذه المنافسة.

وتألق رياض محرز بشكل لافت في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام مستضيفه الريان القطري، اليوم الثلاثاء، بملعب بن علي المونديالي. في قمة ذهاب ثمن نهائي منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل محرز هدفا جميلا جدا من ركلة حرة مباشرة، قاد به فريقه للفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد، وينال لقب أفضل لاعب في المباراة.