بالفيديو.. محرز يختبر في مسابقة الطهي في الإمارات

خصّصت إدارة مانشستر سيتي يوما خاصا للدولي الجزائري رياض محرز يتسابق فيه تعلّم الطهي بالإمارات.

ونشرت إدارة مانشستر سيتي، فيديو للدولي الجزائري رياض محرز و هو يقوم بطهي ما يعرف بـ “اللازانيا” في قصر “ماندرين أوريونتال” في أبو ظبي الإماراتية.

كما تحدّى النجم الجزائري زميله في مانشستر سيتي هالاند، على تحضير الوجبة، رفقة أشهر الطباخين في العالم لويجي ستينغا. في أجواء مريحة ومعنويات مرتفعة.

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