بالفيديو.. محرز يخرج عن صمته:”أشعر بالإحباط”

كشف النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أنه يشعر بالإحباط عندما لايُشارك كثيرا مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال “محرز” في تصريحات للموقع الرسمي للسيتيزن:””أعتقد ان الأمر لايعتمد على العروض التي يُقدمها اللاعبون ،إذا كان بإمكانك ان تلعب جيدا كل يوم فمن الممكن أن تواصل التقدم”.

وأضاف:”في بعض الأحيان من الممكن ان تلعب جيدا لكن تجد نفسك على كرسي الإحتياط في المبارة التالية، الأمر يعتمد على جودة المنافس”.

“في بعض الأحيان يكون الأمر مُحبطا عندما لا تلعب كثيرا ولاتشارك في التشكيلة الأساسية لأنك تتنافس وتُريد اللعب”.

وختم قائد الخضر:”عندما يحدث ذلك يجب تقبل الأمر وتقديم أفضل مالديك عندما تُتاح لك الفرصة”.