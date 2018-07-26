بالفيديو.. “محرز” يخسر الرهان ويسقط أمام “صلاح”

تعرض الدولي الجزائري، رياض محرز لثاني هزيمة على التوالي رفقة ناديه الجديد “مانشستر سيتي”، خلال مواجهة “ليفربول”، صبيحة اليوم الخميس.

وحافظ اليساري الساحر على مكانته الأساسية في تشكيلة المُدرب “بيب غوارديولا”، مُقدما عرضا مُحترما على العموم، طيلة 74 دقيقة لعبها.

وظهر اللاعب السابق لـ”ليستر” أكثر تنسيقا مع زملائه، مُقارنة بالخرجة الماضية أمام “بوروسيا دورتموند”، وهو مايعد بالكثير في بقية المشوار.

وشهدت المُباراة مُشاركة النجم المصري، محمد صلاح والذي تألق كالعادة، وتمكن من تسجيل هدف جميل قاد به “الريدز” لإنتصار معنوي.