بالفيديو.. “محرز” يخسر رهانه ضد زينشنكو

عاد أمس السبت فريق مانشستر سيتي الانجليزي للتدريبات بعد العطلة الشتوية بحضور النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

قائد المنتخب الوطني الجزائري الذي قضى عطلته القصيرة بدبي الإماراتية عاد بمعنويات مرتفعة على أمل التألق في الأسابيع القادمة.

حساب السيتي على التويتر نشر فيديو لتحدي خاص جمع الساحر الجزائري بزميله الدولي الأوكراني “زينشنكو” قبل بداية حصة اليوم.

الحساب عنون الفيديو بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز وزينيتشينكو وفاصل من استعراض المهارات.. من الفائز في رأيك؟”.

للإشارة صاحب الرجل اليُسرى السحرية خسر الرهان بعد ان أسقط الكرة على الأرض.