بالفيديو.. محرز يخطف الأضواء في دورة رمضانية بالسعودية

صنع الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الحدث في دورة كروية رمضانية بالسعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمحرز، خلال حضوره بطولة الأمير عبد الله بن سعد الرمضانية، والتي تعد من أبرز الدورات في المملكة.

وحظي الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي، باستقبال، كبير، خلال تواجده رفقة أحد أعضاء نادي الأهلي، بمنزل الأمير عبد الله بن سعد.

كما اغتنم العديد من الحضور، فرصة تواجد رياض محرز، من أجل أخذ صور تذكارية مع الدولي الجزائري، الذي يصنع الحدث داخل، وخارج الملاعب.