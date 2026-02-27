بالفيديو.. محرز يخطف الأضواء في دورة رمضانية بالسعودية
بقلم كريم تيغرمت
صنع الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الحدث في دورة كروية رمضانية بالسعودية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمحرز، خلال حضوره بطولة الأمير عبد الله بن سعد الرمضانية، والتي تعد من أبرز الدورات في المملكة.
وحظي الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي، باستقبال، كبير، خلال تواجده رفقة أحد أعضاء نادي الأهلي، بمنزل الأمير عبد الله بن سعد.
كما اغتنم العديد من الحضور، فرصة تواجد رياض محرز، من أجل أخذ صور تذكارية مع الدولي الجزائري، الذي يصنع الحدث داخل، وخارج الملاعب.
تواجد رياض محرز رفقة الأمير “عبدالله بن سعد” في بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية💚pic.twitter.com/3vjoJd1r8S
— Riyad world (@Rm7world) February 26, 2026
محرز واخرون💚 pic.twitter.com/sVyc34YeIU
— Riyad world (@Rm7world) February 26, 2026
