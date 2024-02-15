بالفيديو.. محرز يخوض تحدٍ خاص مع زميله البرازيلي ايبانيز

خاض الدولي الجزائري رياض محرز، تحدٍ من نوع خاص، مع زميله البرازيلي ايبانيز دا سيلفا، خلال تدريبات ناديهما الأهلي السعودي.

ونشرت إدارة الأهلي السعودي، عبر حساب الفريق على منصة “x”، مقطع فيديو للتحدي الذي جمع محرز، وايبانيز.

وكان هذا التحدي حول ترويض الكرة، حيث قام اللاعبان بأربع محاولات لكل منهما في ترويض الكرة داخل زاوية الركنية.

وتمكن الدولي الجزائري، رياض محرز، من التفوق على زميله البرازيلي ايبانيز دا سيلفا، في هذا التحدي، بفارق نقطة واحدة.