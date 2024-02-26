بالفيديو.. محرز يدعم مشروع إنشاء منتخب وطني لكرة القدم على الكراسي المتحركة

أعلن الدولي الجزائري رياض محرز، دعمه فكرة تكوين منتخب وطني لكرة القدم على الكراسي المتحركة.

ونشر محرز مقطع فيديو، عبر منصة “X”، قال فيه: “دعمي الكبير لمجموعة مشروع كرة القدم على الكراسي المتحركة”.

كما أضاف قائد الخضر: “أتابعكم باستمرار، ولا تقلقو، نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لكم”.

وأكد رياض محرز، في الختام، دعمه الكبير لهذه الفئة، مضيفا: “أشجعكم كثيرا، ونحن جميعا ورائكم”.