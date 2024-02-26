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الرياضة

بالفيديو.. محرز يدعم مشروع إنشاء منتخب وطني لكرة القدم على الكراسي المتحركة

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. محرز يدعم مشروع إنشاء منتخب وطني لكرة القدم على الكراسي المتحركة
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أعلن الدولي الجزائري رياض محرز، دعمه فكرة تكوين منتخب وطني لكرة القدم على الكراسي المتحركة.

ونشر محرز مقطع فيديو، عبر منصة “X”، قال فيه: “دعمي الكبير لمجموعة مشروع كرة القدم على الكراسي المتحركة”.

كما أضاف قائد الخضر: “أتابعكم باستمرار، ولا تقلقو، نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لكم”.

وأكد رياض محرز، في الختام، دعمه الكبير لهذه الفئة، مضيفا: “أشجعكم كثيرا، ونحن جميعا ورائكم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/y1uAW
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