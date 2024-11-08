بالفيديو.. محرز يردّ بشأن لعبه كرة القدم في الشارع

ردّ اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، على الانتقادات التي طالته مؤخرا، بعد انتشار مقطع فيديو له، يلعب كرة القدم بأحد الشوارع السعودية. رفقة زميله في نادي الأهلي فرانك كيسي.

وأجاب نجم الأهلي، رياض محرز، اليوم الجمعة، عن سؤال أحد الصحفيين بقاعة مؤتمرات ملعب “الملك عبد الله” بمدينة جدة، عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الرائد. موضحا بخصوص القضية: “لماذا لا يمكنني اللعب في الشارع؟ لدي يوم إجازة يمكنني اللعب في أي مكان أريده إذا أردت ذلك”.

وأضاف نجم الخضر رياض محرز: “لعبت مباراة في الشارع على الساعة الثامنة مساءً، وكل المعلومات المتداولة خاطئة لم ألعب فجرًا”.

للإشارة، قاد لاعب المنتخب الوطني، محرز، فريقه الأهلي، اليوم الجمعة، للفوز أمام الرائد بهدفين دون رد. وهو الفوز الرابع لفريقه هذا الموسم. مكنه من الصعود إلى المركز السادس في سلم ترتيب دوري روشن.

كما تمكن لاعب الخضر من الوصول للمساهمة التهديفية رقم تسعة خلال 15 مباراة مع فريقه في كل المنافسات هذا الموسم.