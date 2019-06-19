بالفيديو.. “محرز” يرد على “بن عطية” !!

كشف نجم المنتخب الوطني “رياض محرز” أن الخضر غير مرشحين للتتويج بالكان.

وقال “محرز” في حوار خص به قناة الكأس القطرية سهرة اليوم الأربعاء.

“نعم إن شاء الله نحن جاهزون للكان ونعرف أن بطولة كأس أمم إفريقيا لن تكون سهلة أبدا خاصة خارج بلدنا وفي مصر الذي سيلقى دعما كبيرا من أنصاره”.

“بالنسبة لنا أظن أنها المرة الأولى منذ سنوات التي سندخل فيها غمار الكان ونحن غير مرشحين للتتويج وهذا أمر جيد ويُبعد علينا الضغط”.

“قائد المنتخب المغربي قال أن الجزائر مُرشحة للتتويج بالكان من أجل إبعاد الضغط عن منتخب بلاده وأظن أن المغرب ،السينغال ومصر هم المرشحون للتتويج”.

“نحن سنحاول الذهاب بعيدا في المنافسة بالنظر إلى أننا نملك لاعبون ممتازون ومدرب جيد”.