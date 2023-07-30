بالفيديو.. محرز يرد على تهنئة صديقه غريليتش
بقلم كريم تيغرمت
ردّ الدولي الجزائري رياض محرز، على صديقه المقرب جاك غريليتش، الذي هنأه لانتقاله هذا الضيف لنادي الأهلي السعودي.
ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر” ممازحا غريليتش: “أخيرا وجدت كلمة المرور السرية لحسابك على تويتر”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “اتمنى لك الأفضل في الموسم المقبل، واستمر فيما تقوم به.. أحبك صديقي”.
وأرفق رياض محرز هذه التغريدة، بمقطع فيديو، يجمعه بجاك غريليتش، خلال احتفالهما نهاية الموسم الماضي، بلقب البطولة.
Finally found your Twitter password again 😆😆 my guy all the best for next season keep doing you ✨ love you bro https://t.co/AvjjVyIydv pic.twitter.com/P2ntnUpHJj
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 29, 2023
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