بالفيديو.. محرز يرد على تهنئة صديقه غريليتش

ردّ الدولي الجزائري رياض محرز، على صديقه المقرب جاك غريليتش، الذي هنأه لانتقاله هذا الضيف لنادي الأهلي السعودي.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر” ممازحا غريليتش: “أخيرا وجدت كلمة المرور السرية لحسابك على تويتر”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “اتمنى لك الأفضل في الموسم المقبل، واستمر فيما تقوم به.. أحبك صديقي”.

وأرفق رياض محرز هذه التغريدة، بمقطع فيديو، يجمعه بجاك غريليتش، خلال احتفالهما نهاية الموسم الماضي، بلقب البطولة.