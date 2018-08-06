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بالفيديو.. محرز يرفض قارورة خمر من أغويرو

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يرفض قارورة خمر من أغويرو
بقلم كريم.تيغرمت

رفض الدولي الجزائري، رياض محرز، استلام قارورة خمر، كهدية من زميله سيرجيو أغويرو، عقب إحراز مانشستر سيتي، لقب الدرع الخيرية الإنجليزية.

وأظهر مقطع فيديو، محاولة النجم إغويرو، ممازحة زميله رياض محرز، بمنحه الهدية لتي تلقاها كرجل للمباراة، والمتمثلة في قارورة خمر.

وتلقى نجم الخضر، هذه المزحة من زميله اغويرو، بكل روح رياضية، رافضا لمس قارورة الخمر، مكتفيا بابتسامة عريضة.

يذكر أن رياض محرز ساهم في تتويج فريقه الجديد مانسيتر سيتي، بأول لقب له هذا الموسم، بعد فوزهم بـ2-0 على مانشستر سيتي في نهائي الدرع الخيرية.


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