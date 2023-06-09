بالفيديو.. محرز يرفع التحدي قبل مواجهة الإنتر في رابطة الأبطال

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي، غدا السبت، الخصم إنتر ميلان الإيطالي، برسم نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم الجمعة، فيديو للاعبيه أبرزهم رياض محرز، ويرددون عبارة:”هيا بنا مانشستر سيتي”.

في إشارة منهم على جاهزيتهم لخوض مواجهة نهائي رابطة الأبطال، والتتويج بها لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأضاف الحساب الرسمي للمان سيتي للتغريدة:”شيئ وحيد يُقال هيا بنا المان سيتي”.

يجدر الإشارة، ستلعب مواجهة نهائي رابطة أبطال أوروبا بين المان سيتي وإنتر، غدا السبت، بملعب إسطنبول، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.