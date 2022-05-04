بالفيديو.. محرز يرقص في تدريبات السيتي قبل مواجهة الريال

ظهر الدولي الجزائري رياض محرز، في معنويات عالية، خلال التحضيرات التي يجريها رفقة ناديه مانشستر سيتي، تحسبا لمواجهة ريال مدريد.

وتم تداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه محرز وهو يرقص، خلال مشاركته في تدريبات فريقه.

كما ظهر الدولي الجزائري في معنويات عالية، بعيدا عن ضغط المباراة الحاسمة التي ستجمعهم بريال مدريد، في اياب نصف نهائي رابطة الأبطال

يذكر أن مانشستر سيتي، يواجه سهرة اليوم الأربعاء، ريال مدريد، على ملعب هذا الأخير، للفصل في المتأهل للدور النهائي.