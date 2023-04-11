بالفيديو.. محرز يروج لمبادرة خيرية لصالح الأطفال المحتاجين

شارك الدولي الجزائري، وقائد نادي مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، في مبادرة خيرية لصالح الأطفال المحتاجين في الجزائر.

وتهدف المبادرة التي أطلقها متعامل الهاتف النقال “جازي” بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، للتكفل بملابس العيد للأطفال المحتاجين في الجزائر.

وذلك من خلال تحميل تطبيق أطلق عليه “جازي” اسم “Walk for Eid” .

وأطلق محرز، فيديوهات على خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام” قال فيها: “السلام عليكم، صحا رمضانكم، العيد قريب، وهذه السنة نريد أن يتقاسم كل أطفالنا فرحة العيد…من أجل ذلك، حملوا تطبيق “وولك فور عيد”..نمشيو خطوة ونشاركو فرحة”.