بالفيديو.. محرز يساهم بتمريرة حاسمة في فوز السيتي أمام ولفرهامبتون

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، فوزا جديدا رفقة ناديه مانسيتر سيتي، في المواجهة التي جمعتهم بنادي ولفرهامبتون.

وشارك محرز، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ21 من البريمرليغ.

كما قدم الدولي الجزائر، تمريرة حاسمة لزميله هالاند، جاء على اشرها الهدف الثالث للسيتي، في هذه المباراة.

وغادر رياض محرز، أرضية المديان في الدقيقة الـ80، تاركا مكانه بالمر، قبل اعلان الحكم نهاية المباراة لصالح السيتي بنتيجة (3-0).