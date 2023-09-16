بالفيديو.. محرز يساهم بتمريرة حاسمة في فوز الأهلي على التعاون
بقلم كريم تيغرمت
حقق الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، فوز جديد اليوم السبت، في المواجهة التي جمعتهم بفريق التعاون.
وشارك محرز، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.
ونجح الدولي الجزائري في ترك بصمته، خلال هذا اللقاءن من خلال تقديمه تمريرة حاسمة جاء على اثرها الهدف الأول للأهلي.
وانهى رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، هذه المواجهة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، على حساب فريق التعاون.
Comme contre le Sénégal il y’a quelques jours, Riyad Mahrez dépose une GALETTE pour son coéquipier 🇩🇿🍯 pic.twitter.com/dDiD3XDOVF
— ⭐️Squadra Khadra🇩🇿 (@Squadra213) September 16, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/b2M19