بالفيديو.. محرز يساهم بتمريرة حاسمة في فوز السيتي على أرسنال

نجح الدولي الجزائري رياض محرز رفقة ناديه مانشستر سيتي، في تحقيق فوز ساحق، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت بنادي أرسنال.

ودخل رياض محرز، بديلا ضمن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، انطلاقا من الدقيقة الـ61، مكان زميله ستيرلينغ.

وتمكن الدولي الجزائري من البروز بقوة في الدقيقة الـ84، أين منح تمريرة حاسمة لزميله توريس، الذي عمق الفارق.

وانتهت هذه المواجهة بتحقيق رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، لفوز كاسح بـ5-0، على حساب أرسنال، ضمن الجولة الثالثة من البريمرليغ.