بالفيديو.. محرز يستذكر “الصغر” ويوجه رسالة مُشفرة بعد وصوله لنهائي دوري الأبطال

إستذكر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” بدايته مع عالم كرة القدم عندما كان في مدينة سارسال الفرنسية وذلك عقب وصوله لنهائي دوري الأبطال.

قائد المنتخب الوطني الجزائري نشر فيديو نادر له وهو يُداعب الكرة بأحد الملاعب الكارثية في سن مُبكرة قبل ولوجه عالم الاحتراف.

وبعث محرز من خلال هذا الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة مُشفرة مفادها أنه جاء من العدم ليصل الى القمة.

الفيديو الذي كان فيه محرز يبلغ من العمر 17 سنة فقط ظهر خلاله وهو يُداعب الكرة بطريقة رائعة تُثبت علو كعبه.