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الرياضة

بالفيديو.. محرز يسترجع ذكريات الفوز بالثلاثية مع السيتي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يسترجع ذكريات الفوز بالثلاثية مع السيتي
محرز
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نشر الدولي الجزائري رياض محرز فيديو له، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” يذكّر فيه الجميع بتوقعه بفوز مانشستر سيتي بالثلاثية.
وأعاد رياض محرز نشر الفيديو، اليوم الثلاثاء، حينما قال فيه “سنحقق الثلاثية.. سترون”، و الذي سبق نشره من قبل موقع “بلو مون”، الذي سيعيد المسلسل التاريخي لفوز السيتيزنس بالثلاثية.

وكان قائد الخضر قد فاز الموسم الماضي رفقة زملائه السابقين بالثلاثية والأمر يتعلّق برابطة الأبطال و بطولة “البريمرليغ” إلى جانب كأس الإتحاد البريطاني.

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