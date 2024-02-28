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الرياضة

بالفيديو.. محرز يستعد للثأر من مواطنه بن دبكة في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. محرز يستعد للثأر من مواطنه بن دبكة في الدوري السعودي
محرز
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شرع الدولي الجزائري رياض محرز في أجواء التحضيرات والاستعدادات رفقة ناديه الأهلي تحسبا لمواجهة الفتح في الدوري السعودي.

و يسعى رياض محرز لقيادة فريقه الأهلي لرد الاعتبار أمام نادي الفتح في لقاء السبت القادم. سيما وأن المباراة ستلعب داخل القواعد بملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”.

وكان قائد الخضر ورفقائه قد انهزموا أمام نادي الفتح في لقاء الذهاب بخمسة أهداف كبيرة في أكبر مفاجأة في ذهاب دوري روشن.

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