بالفيديو.. محرز يستعد لمواجهة الأهلي أمام الأخدود بمعنويات مرتفعة

يستعد الدولي الجزائري رياض محرز لمباراة فريقه الأهلي التي ستجري أمام الأخدود القمة المرتقبة في الدوري السعودي.

ونشر الإعلام السعودي صور و فيديوهات للاستعدادات التي يجريها رياض محرز للموقعة المرتقبة على أمل الفوز بها، وهو الذي يحمل الأنصار الأهلاويين في الفوز باللقب رغم صعوبة المهمة.

كما أبدى مهاجم الخضر جاهزية كبيرة في الصالة الرياضية التابعة لنادي الأهلي، وشوهد وهو في لياقة بدنية ممتازة.

و كان محرز قد تواجد في كوت ديفوار أين نشط كأس إفريقيا رفقة الخضر وأقصي من الدور الأول من العرس الكروي.

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