بالفيديو.. محرز يستعرض مهاراته الكروية في تدريبات السيتي

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، التحضيرات الصيفية رفقة ناديه، استعدادا للموسم الجديد.

ونشرت إدارة السيتي، مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للفريق، أظهرت من خلاله، بعض المهارات الفنية لمحرز.

وأبرز الدولي الجزائري، قدرته الكبيرة في التحكم بالكرة، من خلال تطبيقه لبعض التمارين التي برمجها الطاقم الفني للسيتي.

وظهر رياض محرز في معنويات عالية، خلال هذه التحضيرات الصيفية التي يجريها السيتي، استعدادا للموسم الجديد.