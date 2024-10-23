بالفيديو.. محرز يستعيد لياقته البدنية ويتحدى منتقديه

رفع الدولي الجزائري رياض محرز التحدي ضد الانتقادات الكبيرة التي لاحقته مؤخرا بسبب زيادة وزنه.

وردَّ محرز بطريقته الخاصة، حيث نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، اليوم الأربعاء. يظهر فيه وهو يتمرن في قاعة كمال الأجسام بتركيز كبير. ما يؤكد عزمه على العودة بقوة والعمل على استعادة مستواه الذي تراجع منذ التحاقه بالبطولة السعودية.

وركز قائد الخضر، خلال الفيديو الذي نشره عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام، على التدريبات الخاصة بعضلات الظهر والبطن “les dorsaux muscles”.

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