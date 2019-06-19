بالفيديو.. “محرز” يستفز الفرنسيين:”لهذا السبب إخترت اللعب للجزائر”

كشف نجم المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” عن السبب الحقيقي الذي دفعه يختار اللعب للجزائر بدل فرنسا.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع قناة الكأس القطرية.

“الجزائر هي البلد الذي يخفق له قلبي فقد كنت أذهب كل صيف للجزائر عندما كنت صغيرا مع أبي رحمه الله وقد غرس في حب الجزائر والسفر إليها والعيش مع الأسرة والأقارب”.

“كنت أحيانا أقضي شهرين في قرية بني سنوس مع العائلة وكنا نقاسمهم نفس الظروف رغم أننا كنا أفضل من الناحية المالية لأننا كنا نعيش في فرنسا”.

“عندما كنت أزور الجزائر رفقة والدي كنت أنام على الأرض وأتناول الطعام الجزائري وهذا ماغرز في حب الجزائر”.

“إختيار اللعب للجزائر طبيعي وأنا من كنت أريد ذلك، أردت أن أجعل والدي فخورا بذلك ولست نادما”.

“أفضل التتويج بكأس أمم إفريقيا رفقة الخضر على أن أتوج بكأس العالم رفقة فرنسا”.