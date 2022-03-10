بالفيديو.. محرز يستفز سليماني مازحا والأخير يرد عليه “درت مباراة كبيرة” !

يرتبط، رياض محرز، بعلاقة وطيدة مع مواطنه، إسلام سليماني، مُهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

والدليل الفيديو الذي نشره صديق نجم مانشستر سيتي عقب لقاء أمس في منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

حيث أظهر الفيديو محرز وهو يستفز سليماني مازحا عقب لقاء السيتي أمام سبورتينغ بعبارة “لقد لمست الكرة 4 مرات في المقابلة”.

وذلك في إشارة واضحة لاستحواذ السيتزنس على الكرة بالطول والعرض وحرمان زملاء سليماني منها.

كما رد سليماني على محرز قائلا:”والله قدمت مباراة جيدة”.

وكان السيتي قد أقصى سبورتينغ بمجموع المباراتين 5-0 ليبلغ ربع نهائي دوري الأبطال.

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قدم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، اعتذراته بطريقة ساخرة لزميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

محرز نشر صورتين له من الحصة التدريبية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتظهر الصورتين ساحر العرب وهو يمر من أمام زميله المُدافع ناثان آكي، بمراوغة رائعة أسقطت الأخير أرضا.

وأرفق قائد الخضر الصورتين بكلمة:”désolé”.

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دخل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز عالم “nft”.

حيث تم إطلاق مجسم ثلاثي الأبعاء خاص بساحر العرب، المُجسم الأول بالأزرق خاص بالسيتي.

أما المجسم الثاني باللون الأخضر وخاص بالمنتخب الوطني الجزائري.

nft هي اختصار لكلمة non fungible tokens، أو بالعربية رموز غير قابلة للاستبدال بحيث تملك أصول رقمية “صورة أو مقطع فيديو”، لها قيمة مختلفة لا يُمكن استبدالها بأصول آخرى.

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عاد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى تدريبات فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.

وتعتبر هاته الحصة التدريبية الأولى لقائد الخضر مع السيتي منذ مشاركته في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة محرز من التدريبات وأرفقها بعبارة:”انظروا من عاد ساحر العرب هنا”.

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علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز على واقعة تدافع التلاميذ الكاميرونيين من أجل الاقتراب منه قبل مواجهة سيراليون.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر الفيديو الحصري لقناة النهار على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويُظهر الفيديو تدافع التلاميذ الكاميرونيين أمام فندق الخضر بدوالا من أجل التقاط صور تذكارية مع الساحر الجزائري.

وعبر محرز من خلال اعادة نشر الفيديو عن سعادته وفخره بهذا الحب، مُرفقا المنشور بعبارة:”بوركتم”.