بالفيديو.. محرز يستمع لتلاوة عطرة للقارئ فاتح سفرجيك

إستمع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خاشعا لتلاوة عطرة للقارئ الألماني فاتح سفرجيك الذي تلى عليه آيات من سورة الحشر خلال أحد البرامج الإذاعية الفرنسية.

ونشر نجم مانشستر سيتي صورة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام رفقة الداعية الإسلامي فاتح سفرجيك المولود بألمانيا ومن أصول بوسنية، حيث قام بالهجرة رفقة والديه، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو يبلغ من العمر أربعة سنوات فقط.