بالفيديو.. محرز يسجل أول أهدافه في السعودية بطريقة رائعة

أحرز الدولي الجزائري رياض محرز، أول أهدافه بقميص نادي الأهلي السعودي في مواجهة الخليج في دوري روشن السعودي.

وسجل رياض محرز هدفه بطريقة رائعة جدا، بالقدم اليمني، و قبل بدقائق، أمتع الجزائري جماهير الأهلي السعودي بـ “كنترول” خرافي” الذي تعود على إمتاعه الجماهير الأوروبية في وقت سابق.

وكان قائد الخضر قد ساهم بشكل كبير في الهدف الاول لفريقه، حينما منح تمريرة رائعة لزميله، يوسكي الذي حولها إلى إيبانيز وافتتح بها باب التسجيل.

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