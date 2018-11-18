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بالفيديو..محرز يسجل أول أهداف المباراة بطريقة عالمية

الرياضة
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بالفيديو..محرز يسجل أول أهداف المباراة بطريقة عالمية
بقلم يونس رزيق

سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز هدف عالمي في مرمى منتخب الطوغو في الدقيقة الـ12 من عمر المباراة التي تجمع المنتخب الوطني أمام نظيره الطوغولي.


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