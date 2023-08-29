بالفيديو.. محرز يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجيل ثاني هدف له منذ التحاقه بفريق النادي الأهلي السعودي.

وسجّل رياض محرز الهدف الأول لفريقه الأهلي خلال مواجهة الطائي من منافسة دوري روشن السعودي، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وكان رياض محرز قد افتتح عداده التهديفي في وقت سابق، بعدما وجد معالمه في فريقه الجديد الذي التحق به من فريقه السابق مانشستر سيتي.

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